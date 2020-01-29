Федеральный законопроект о «наливайках» поддержал комитет облсобрания по местному самоуправлению

15:05, 29 января 2020, ПАИ

Федеральный законопроект о «наливайках» поддержал комитет Псковского областного Собрания (ПОС) по законодательству местному самоуправлению, передаёт с заседания 29 января корреспондент Псковского агентства информации.

Речь идёт о проекте федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Председатель комитета по законодательству Владимир Яников уточнил, что Государственная дума уже приняла законопроект в первом чтении.

В случае если постановление с поддержкой федерального законопроекта одобрят и на сессии ПОС 30 января, документ поступит в адрес комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.