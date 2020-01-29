Кандидата на пост главы Печорского района ЛДПР будет выбирать из двух человек

15:37, 29 января 2020, ПАИ

Кандидат от ЛДПР на пост главы Печорского района будет выбираться из двух человек, заявил Псковскому агентству информации лидер партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

«Кандидат будет определен на конференции регионального отделения ЛДПР 8 февраля. Только конференция вправе назвать имя кандидата. Могу сказать, что на рассмотрение делегатов будут вынесены две кандидатуры. Первая — это руководитель нашей молодежки, предприниматель Алексей Марочкин. Имя второго человека не назову, он еще взвешивает все за и против. Этот человек родом из Печор, сейчас работает в Пскове, но связан с Печорским районом родственными связями», - сказал Антон Минаков.

Выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля. Сейчас идёт процесс выдвижения кандидатов.