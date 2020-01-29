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Политика

Кандидата на пост главы Печорского района ЛДПР будет выбирать из двух человек

Кандидат от ЛДПР на пост главы Печорского района будет выбираться из двух человек, заявил Псковскому агентству информации лидер партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

«Кандидат будет определен на конференции регионального отделения ЛДПР 8 февраля. Только конференция вправе назвать имя кандидата. Могу сказать, что на рассмотрение делегатов будут вынесены две кандидатуры. Первая — это руководитель нашей молодежки, предприниматель Алексей Марочкин. Имя второго человека не назову, он еще взвешивает все за и против. Этот человек родом из Печор, сейчас работает в Пскове, но связан с Печорским районом родственными связями», - сказал Антон Минаков.

Выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля. Сейчас идёт процесс выдвижения кандидатов.

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