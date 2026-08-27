Какие требования предъявляются к агитационным материалам
С момента открытия специального избирательного счета кандидаты и политические партии получают право вести агитацию. Какие требования предъявляются к агитационным материалам и как распознать незаконную агитацию? Смотрите карточки.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
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