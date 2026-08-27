Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Какие требования предъявляются к агитационным материалам

С момента открытия специального избирательного счета кандидаты и политические партии получают право вести агитацию. Какие требования предъявляются к агитационным материалам и как распознать незаконную агитацию? Смотрите карточки.

  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ
  • Какие требования предъявляются к агитационным материалам
    Фото: ПАИ

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






27 августа 2026

Какие требования предъявляются к агитационным материалам
27 августа 2026

Более 30 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ
25 августа 2026

Как проголосовать на предстоящих выборах на дому, объяснили в псковском избиркоме
22 августа 2026

Путин: Народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей
22 августа 2026

Представители Псковской области принимают участие во втором этапе съезда «Единой России»
21 августа 2026

Объединившее спорт и политику событие: «Политический забег 2026: Эстафета» в Пскове
21 августа 2026

Подведены итоги «Политического забега» в Пскове
21 августа 2026

Второй «Политический забег» прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...