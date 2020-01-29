Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету

16:34, 29 января 2020, ПАИ

Программу для комплексного развития села одобрил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания (ПОС). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, комитет принял рекомендательное решение об утверждении новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и рассмотрел текущие изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды».

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов рассказал депутатам о приоритетах новой госпрограммы. «Раньше у нас была схожая госпрограмма, но в таком виде программа, направленная на комплексное развитие сельских территорий, реализуется в регионе впервые, - уточнил Николай Романов. - Целями программы являются обеспечение благоустроенным жильём сельских жителей, привлечение квалифицированных специалистов для работы в сфере сельского хозяйства и создание комфортной среды жизнедеятельности на сельских территориях».

В программе отражены не только общие цели, но и конкретные показатели: сколько километров дорог будет отремонтировано, сколько семей получат компенсацию по ипотеке, сколько домов будет благоустроено.

Депутат Алексей Фёдоров уточнил, включена ли в программу газификация посёлка Булынино Великолукского района. «Мероприятие включено в госпрограмму, деньги заложены», - заверил Николай Романов.

Общая стоимость работ составит порядка 31 млн рублей. 99% суммы выделит федеральный бюджет, регион вложит в реализацию программы 1% средств, на долю муниципалитета придётся около 300 тысяч рублей.