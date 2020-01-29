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Общество

Вернуть проверки перед выдачей лицензии на открытие точки общепита предлагает Общественная палата Псковской области

Общественная палата Псковской области предложила вернуть проверки перед выдачей лицензии на открытие точки общественного питания. Об этом с заседания палаты, которое проходит 29 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах рассказал, что Роспотребнадзор не проверяет тех, кто просит выдать лицензию на организацию объектов общественного питания. «Он это не делает, потому что в постановление правительства было внесено изменение, подразумевающее уведомительный характер», — отметил он.

«Они перестали проверять — в городе и области расцвело количество «наливаек», которые не подходят к точкам общественного питания», — пояснил Анатолий Мультах и добавил, что Общественная палата региона направит предложение вернуть подобные проверки.

Также Анатолий Мультах обратил внимание на то, что внеплановую проверку точки общественного питания сейчас можно провести только после одобрения прокуратуры. При этом владельца за сутки уведомляют о проверке. «За сутки они там всё восстанавливают, потом все убирают и продолжают по новой», - пояснил он.

Кроме того, общественники выступают за возвращение нормы, по которой для открытия точки общественного питания требовалось помещение площадью не менее 50 квадратных метров. Сейчас же в Госдуме на рассмотрении находится документ, сокращающий эту площадь до 20 квадратных метров. «Это лазейка для недобросовестных людей», - уверен Анатолий Мультах.  

На следующей неделе областная Общественная палата обобщит все поступившие предложения по борьбе с «наливайками», чтобы вынести их на всероссийский уровень – в Общественную палату России.

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