Общественная палата Псковской области подготовит предложения по борьбе с «наливайками»

17:52, 28 января 2020, ПАИ

На следующей неделе Общественная палата Псковской области обобщит все поступившие предложения по борьбе с «наливайками», чтобы вынести их на всероссийский уровень – в Общественную палату РФ. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью наливаек и пабов в жилых домах 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Мультах напомнил, что по данному вопросу общественники и региональные власти уже провели огромную работу, но многое ещё предстоит сделать. Он напомнил, что на заседании Общественной палаты региона 17 января был выработан ряд предложений по борьбе с псевдокафе. В частности, администрация Великих Лук предлагает принять нормативно-правовые акты на областном уровне по запрету кальянов на 1 этажах домов, а управление регионального Роспотребнадзора предлагает ввести запрет на продажу алкоголя после 22:00 в предприятиях общественного питания вблизи домов.

Секретарь Общественной палаты Псковской области напомнил, что 21 января глава региона Михаил Ведерников провел совещание, где, в частности, рассматривался вопрос, связанный с «наливайками». По словам Анатолия Мультаха, на совещании были даны конкретные указания, а губернатор подчеркнул, что тему «наливаек» региональные власти не закроют пока полностью не решат её.

Член Общественной палаты Дмитрий Яковлев подчеркнул, что на уровне Псковской области выработано много мер, которые помогут бороться с «наливайками». Он отметил, что большинство пабов находятся на цокольных этажах, что, по его словам, необходимо прописать в соответствующем законе.

Также ряд членов Общественной палаты региона в рамках обсуждения предложили увеличить расстояние от образовательных учреждений до «наливаек». Сейчас оно составляет 50 метров, а должно стать, по мнению общественников, не менее 100. Однако ряд их коллег посчитали, что увеличение расстояния от «наливаек» до образовательных учреждений не решит проблему покупки спиртного студентами и надо искать другие пути решения.

В ходе заседания члены общественной палаты региона обсуждали как сделать так, чтобы точки общественного питания работали и продолжали открываться, но при этом «наливайки», спаивающие населения и нередко продающие контрафактный алкоголь, закрывались. Общественники пришли к единому мнению, что необходимы законодательные изменения по уточнению понятия «пункт общественного питания», а также нужно запретить открытие псевдокафе, которые продают спиртное и табак в жилых домах.