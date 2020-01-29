0
18:18
Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами
16:34
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
15:09
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
14:42
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
14:11
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
11:39
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
11:21
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Еще новости
Общество

Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами

Юрий Сорокин

Программа по комплексному развитию сельских территорий Псковской области наполнена конкретными планами и задачами, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Юрий Сорокин в своем Instagram.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента в ходе заседания 29 января одобрил программу для комплексного развития села.

«Например, за ближайшие 5 лет региональные власти планируют построить и реконструировать в районах более 140 километров дорог, увеличить с 16% до 21% объем благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах, — отметил Юрий Сорокин. — Среди пунктов программы также привлечение молодых специалистов в АПК, строительство газопроводов, благоустройство территорий».

Вице-спикер подчеркнул, что такие задачи требуют серьезного финансирования, и многое будет зависеть от решения правительства страны.

«Но, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, власти планируют начать работы уже в текущем году», — добавил Юрий Сорокин и выразил уверенность, что депутатский корпус примет активное участие в контроле за реализацией этой программы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами
29 января 2020
Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
29 января 2020
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
29 января 2020
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
29 января 2020
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
29 января 2020
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
29 января 2020
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
29 января 2020
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы
29 января 2020
Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы

Идет загрузка...