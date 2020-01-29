Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами

18:18, 29 января 2020, ПАИ

Программа по комплексному развитию сельских территорий Псковской области наполнена конкретными планами и задачами, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Юрий Сорокин в своем Instagram.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента в ходе заседания 29 января одобрил программу для комплексного развития села.

«Например, за ближайшие 5 лет региональные власти планируют построить и реконструировать в районах более 140 километров дорог, увеличить с 16% до 21% объем благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах, — отметил Юрий Сорокин. — Среди пунктов программы также привлечение молодых специалистов в АПК, строительство газопроводов, благоустройство территорий».

Вице-спикер подчеркнул, что такие задачи требуют серьезного финансирования, и многое будет зависеть от решения правительства страны.

«Но, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, власти планируют начать работы уже в текущем году», — добавил Юрий Сорокин и выразил уверенность, что депутатский корпус примет активное участие в контроле за реализацией этой программы.