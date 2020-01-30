Социальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля
В России с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,03, сообщается на сайте правительства.
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,03 для выплат, пособий и компенсаций», - говорится в документе.
Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.