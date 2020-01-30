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Общество

Увеличено количество семей-получателей ежемесячные выплаты на третьего ребёнка в Псковской области

В Псковской области увеличится количество семей, которые будут получать ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-ой сессии регионального парламента 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Принятый документ изменяет условия получения ежемесячной выплаты многодетным семьям. Ранее на социальную поддержку могли рассчитывать семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области. Теперь же будет уравнен доход семьи с другим показателем – двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

Среднедушевой доход на 2020 год составляет 23 тысячи 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 24 тысячи 552 рубля. На эти цели в бюджете Псковской области предусмотрены 513 млн 487 тысяч рублей.

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