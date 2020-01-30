Прием заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки-2020» начался в Псковской области

15:23, 30 января 2020, ПАИ

Приём заявок для участия в региональном этапе фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки - 2020» начался в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП России.

Конкурс проводится среди юных талантов в возрасте от 7 до 18 лет в трех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Исполнительcкое мастерство».

К участию приглашаются дети государственных гражданских служащих и работников Управления ФССП России по Псковской области, дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов Псковской области, воспитанники детских домов и школ-интернатов и другие.

Для участия в региональном этапе конкурса «Хрустальные звездочки - 2020» необходимо подать заявку и предоставить резюме конкурсанта. Образцы необходимых документов представлены на официальном сайте ведомства http://r60.fssprus.ru/hrust/.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 29 февраля. Их можно направить по адресу электронной почты: press@r60.fssprus.ru.