График приёма в центре лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии изменится с 1 февраля

10:44, 31 января 2020, ПАИ

С 1 февраля в подразделениях лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области изменится график приёма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Так, прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия будет проходить во вторник и четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00, а также в первую и третью субботу каждого месяца с 9:00 до 12:30.

По вопросам частной охранной и детективной деятельности юридические лица могут обращаться в подразделения лицензионно-разрешительной работы в понедельник и среду с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Также по вопросам оборота гражданского оружия, деятельности частных охранников можно обращаться в отделения лицензионно-разрешительной работы на районном уровне. Приём будет проходить во вторник и четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00, а также в третью субботу каждого месяца с 8:30 до 12:30.