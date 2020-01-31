Обрушение здания СКК во время демонтажа произошло в Петербурге
Во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге началось обрушение здания 31 января. С места происшествия ведет прямую трансляцию «Фонтанка».
В процессе работ начали обрушаться стены демонтируемого здания. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.
На месте СКК запланирована постройка нового комплекса «СКА Арена». Дата сдачи объекта – май 2023 года. Вместимость главной арены должна составить около 20 тысяч мест.