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Общество

Обрушение здания СКК во время демонтажа произошло в Петербурге

Во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге началось обрушение здания 31 января. С места происшествия ведет прямую трансляцию «Фонтанка».

Фото: кадр из прямой трансляции "Фонтанки"

В процессе работ начали обрушаться стены демонтируемого здания. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

На месте СКК запланирована постройка нового комплекса «СКА Арена». Дата сдачи объекта – май 2023 года. Вместимость главной арены должна составить около 20 тысяч мест.

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