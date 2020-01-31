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Общество

Сергей Грахов: Псковская библиотека станет одним из самых современных зданий на Северо-Западе

Реконструкция Псковской областной библиотеки. Фото Дарьи Хватковой

Псковская областная библиотека после реконструкции станет одним из самых современных зданий на Северо-Западе, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live 31 января.

«Проделана колоссальная работа», — подчеркнул он. В областной библиотеке установили систему порошкового пожаротушения, лифт, душевые кабины, переделали электрику и водоснабжение.

Кроме этого, отметил Сергей Грахов, появилась дополнительная пристройка для кабинетов сотрудников, книгохранилище. «Объект строится долго, но есть ряд причин: объект старый [пристройка встала на старый фундамент здания - ПАИ], не учтено много проектных документаций, поэтому сроки отодвинулись», — пояснил он.

Через одну-две недели подрядчик планирует сдать второй и третий этажи. «В некоторых кабинетах уже стоят книги. Библиотекари молодцы — выставляют книги, они ждут открытия», — добавил он.

Первый этаж, по словам председателя комитета, планируется к сдаче в начале марта. «До марта, надеюсь, успеем строительно-монтажные работы закончить», — пояснил Сергей Грахов и выразил уверенность, что библиотека станет местом притяжения молодежи и будет пользоваться спросом.

«Сдавать объект будет не стыдно», — заверил Сергей Грахов.

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