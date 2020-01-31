Сергей Грахов: В регионе увеличились объемы собираемости платежей за капремонт

16:59, 31 января 2020, ПАИ

В Псковской области увеличились объемы собираемости платежей за капремонт. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе прямого эфира ПАИ-live 31 января.

«С 1 апреля для злостных неплательщиков будут применяться меры воздействия, такие как штрафы и пени, но мы отмечаем, что даже просто нормальное обращение к людям с просьбой платить вовремя уже дает свои результаты», - подчеркнул Сергей Грахов.

Председатель комитета отметил, что с декабря 2019 года увеличились объемы собираемости платежей за капитальный ремонт.

Однако в целом на данный момент задолжнность по платежам равна годовым нуждам Фонда на ремонты объектов в Псковской области - около 500 млн рублей. При этом глава комитета подчеркнул, что средства от граждан Фонд тратит только на ремонты, а не на «зарплаты работников, мебель и канцтовары для них» - это другие статьи поступления финансов.