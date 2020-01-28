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Роспотребнадзор рассказал о состоянии заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал о состоянии людей - носителей коронавируса, находящихся в России. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что были выявлены 2 гражданина КНР, один из которых находился на территории Китайской народной республики почти месяц. Туда он отправился 28 декабря, а вернулся 26 января. Второй гражданин вернулся в Россию 28 января, передает РИА Новости. 

«Течение заболевания было достаточно легким, в удовлетворительном состоянии оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение в боксированную палату. Все необходимые мероприятия были проведены своевременно», - добавила Анна Попова, отметив, что на сегодняшний день пациенты не имеют клинических проявлений и температуру.

«Мы мониторим ситуацию», - сказала Анна Попова, отметив, что рисков распространения коронавируса в России нет.

Ранее появилась информация о первых заболевших коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области. Случай заражения в Москве не был официально подтверждён.

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