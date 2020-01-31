Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в России

16:04, 31 января 2020, ПАИ

В России зафиксированы первые случаи коронавируса. Зоболевших новым типом коронавируса выявили в Забайкалье и Тюменской области, передает Интерфакс.

Это граждане Китая. По неподтверждённым данным, коронавирус также обнаружили у пациента в московской инфекционной больнице.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что из-за коронавируса Россия ограничивает пересечение монгольской границы с РФ, а также начинается эвакуация российских граждан из городов Ухань и провинции Хубэй. Все граждане, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

Ранее сообщалось, что от коронавируса погибли 213 человек.