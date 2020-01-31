Госдума пересмотрит потребительскую корзину в начале лета

22:32, 31 января 2020, ПАИ

Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Госдуму в начале лета. Как пишет ТАСС, его примут одновременно с федеральным бюджетом на 2021-й год.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, такая синхронизация обусловлена увеличением прожиточного минимума. При этом в бюджет заложат дополнительные средства.

Отмечается, что рабочая группа правительства страны пересматривает всю структуру потребительской корзины. «Что важно, в рабочей группе участвуют представители Минздрава и Миннауки. Это позволит пересмотреть состав потребительской корзины с акцентом на здоровое и правильное питание», - добавила Ольга Павлова.