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Общество

Госдума пересмотрит потребительскую корзину в начале лета

Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Госдуму в начале лета. Как пишет ТАСС, его примут одновременно с федеральным бюджетом на 2021-й год.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, такая синхронизация обусловлена увеличением прожиточного минимума. При этом в бюджет заложат дополнительные средства.

Отмечается, что рабочая группа правительства страны пересматривает всю структуру потребительской корзины. «Что важно, в рабочей группе участвуют представители Минздрава и Миннауки. Это позволит пересмотреть состав потребительской корзины с акцентом на здоровое и правильное питание», - добавила Ольга Павлова.

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