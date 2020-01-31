Территорию у женской консультации в Пскове приведут в порядок в рамках продления улицы Кузбасской дивизии

23:59, 31 января 2020, ПАИ

Варианты размещения парковки для транспортных средств у здания женской консультации обсудили глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александра Братчиков в ходе рабочего выезда 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что беременным женщинам приходится подходить к зданию по лужам. «Мы подъезжаем на машине, выходим и идем по жиже в перинатальный центр», – зачитала Елена Полонская обращение граждан.

Сити-менеджер пояснил, что эту территорию приведут в порядок в рамках продления улицы Кузбасской дивизии от улицы Юбилейной до улицы Народной, запланированного на 2021-2022 годы. Соответствующий проект уже разрабатывается.

Около женской консультации оборудуют парковку на 100-120 мест, на которой смогут парковаться не только посетители консультации, но и стоматологической поликлиники.

Елена Полонская обратила внимание на то, что областная стоматология не имеет своего земельного участка, парковочных мест и подъездных путей, а территория медицинского учреждения является общедомовой. Александр Братчиков пояснил, что для ремонта проездов у поликлиники необходимо перевести их в ведение муниципалитета. Для этого необходимо, чтобы собрание жильцов приняло решение об отказе от части участка.

По словам главы городской администрации, для благоустройства дворовой территории жители домов уже подали заявку в программу «Формирование комфортной городской.

В январе жительница Пскова пожаловалась на отсутствие дорог, парковочных мест и освещения у здания женской консультации и перинатального центра.