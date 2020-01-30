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Культура

Проклятый путь: «1917» — грандиозная военная драма Сэма Мендеса и главный претендент на «Оскар»

В кинотеатрах полным ходом идет «1917» — эффектно снятый «длинным кадром» военный блокбастер Сэма Мендеса о двух британских солдатах, которые должны в кратчайший срок доставить сообщение в соседний батальон и отменить тем самым заведомо провальное наступление. За что технически безупречная картина Мендеса получила не только два «Золотых глобуса», но и еще 10 номинаций на «Оскар» (и, вероятно, вообще выиграет его), рассказывает Муслим Камалов. 

Разгар Первой мировой войны. Тихонечко посапывающих возле дерева в траве младших капралов Блейка (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилда (Джордж Маккэй) тревожит громкий голос брюхатого сержанта: штабной генерал зовет их на какой-то разговор в палатку командования. Прибывшие к нему молодые солдаты даже не подразумевают, какая опасная миссия их ожидает: генерал Эринмор (Колин Фёрт) поручает Блейку и Скофилду пробраться через вражескую территорию в соседний батальон (поскольку связь с ними потеряна – линии оборваны) и доставить письменный приказ об отмене наступления — немцы якобы отступили, оставили большинство собственных позиций на передовой, но приготовили для британцев смертельную западню. Поначалу Скофилд настроен совсем не по-боевому и начинает сомневаться в успехе этого практически самоубийственного задания, Блейк же мотивирован сильнее: в батальоне, куда они отправляются, служит его старший брат. На кону – жизни 1600 солдат и офицеров британской армии. 

Братья по оружию медленно и осторожно выбираются из траншеи на изувеченное снарядами поле-месиво, где-то за кадром композитор Томас Ньюман своим саундтреком начинает постепенно нагнетать и без того жуткую атмосферу происходящего на экране, а камера Роджера Дикинса так же не спеша дышит то в спину, то в грязные портянки двух отважных героев: следующие два часа Сэм Мендес («Красота по-американски», «Дорога перемен», «Проклятый путь») проведет вас не только по немецким бункерам, французским траншеям, лугам и полностью разрушенным городам, но (будьте уверены) виртуозно и беспощадно сыграет на ваших нервных окончаниях, которые он уже крепко зажал в кулаке и не собирается отпускать до самого финала. Это, если быть кратким, «1917» — не просто вторая после «Морпехов» военная драма Мендеса, но и весьма личная лента режиссера: он посвятил ее своему деду Альфреду Мендесу, воевавшему в Первой мировой и пересказавшему эту историю, которая впоследствии при помощи шотландки Кристи Уилсон-Кернс превратилась в сценарий, пожалуй, самой грандиозной военной драмы последних лет. 

В «1917» Мендес использует всего лишь две важных составляющих, не позволяющие фильму провисать как в ответственные моменты, так и в запланированных затишьях-отступлениях от основного сюжета. Здесь превосходно сходятся вырванная из общего контекста Первой мировой крохотная история – небольшой эпизод – о двух солдатах на проклятом пути; и, естественно, выбранная форма повествования, художественный кинотрюк. И не сказать, что последнее преимущественно преобладает над содержанием: Мендес в этой небольшой армейской байке находит время и для мелодраматичных моментов, у него, как обычно, много отдано под неприкрытую сентиментальность — чего стоит только эпизод с песней в лесу или, скажем, сквозная метафора с уничтоженными войной цветущими деревьями вишни. Но и с этим Мендес не позволяет себе заигрывать слишком долго, поскольку его главное оружие в «1917» — это постоянно нагнетаемое чувство страха и тревоги. Эти элементы, работая сообща с непревзойденным визуальным стилем великого оператора Роджера Дикинса, ни разу не дают сбой: каждый виртуозно выстроенный кадр «1917» поражает в первую очередь тем немыслимым количеством саспенса, которым он пропитан, а уже потом своей художественной выразительностью.

Безусловно, сейчас подобный выбранный стилистический прием с использованием одного длинного плана (особенно в случае с военным кино) многие критики и киноакадемики сочтут за непозволительный снобизм и авторское выкаблучивание. Возможно, это и было бы правдой, если бы этот трюк полностью не оправдывал себя: все же перед нами вовсе не авторское многоуровневое, заумное антивоенное высказывание, а всего лишь эффектный аттракцион, военный блокбастер Мендеса, позволяющий полностью погрузиться в происходящее и вместе с героями пережить этот героический путь из точки А в точку Б. Да и давайте взглянем правде в глаза: в «1917» полно хитроумно скрытых монтажных склеек, но всерьез задумываться об этом при просмотре художественного фильма в 2020 году – возможно, великая глупость и пустая трата времени. Тут возникает справедливый вопрос: насколько скучен и посредственен был бы этот фильм Мендеса, если режиссер решил бы снять его привычным способом? Быть может, в таком случае «1917» и вовсе остался бы незамеченным. И длинный план — не только делает ленту чуть более оригинальнее своих старших собратьев (недавний «Дюнкерк», к примеру), но и превосходно работает на саму картину, подчеркивая безумную скоротечность времени на страшной войне, создавая и усиливая с каждой минутой эффект присутствия, проверяя практически в реальном времени крепость солдатского (а заодно и зрительского) духа, тем самым демонстрируя насколько человек может быть одержим целью, своей миссией, ради которой он рискует всем. 

«1917» — это в равной степени совершенное, и идеально сбалансированное, как в визуальном, так и в содержательном плане поистине грандиозное кино, естественно, декларирующее о бессмысленности войн (с этим связан, в частности, один гениальный диалог между героями про ценность медалей). Местами оно может показаться слегка монотонным, но в конечном итоге Мендесу все же удалось снять эмоционально потрясающую, живую и бесконечно зрелищную, настоящую военную драму, в которой пытаются всеми силами, преодолевая с переменным успехом пусть и несколько «заскриптованные» препятствия на пути, остановить эту самую глупую войну и после, вернувшись домой, все же стать старше.

Муслим Камалов
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