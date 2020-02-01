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Общество

За рассылку фейков о коронавирусе задержали жительницу Казахстана

В Казахстане задержали женщину, которая подозревается в рассылке фейковой информации о коронавирусе. Ложную информацию о новом типе коронавируса она распространяла через голосовые сообщения в мессенджере WhatsApp, сообщает ИА REGNUM.

37-летняя задержанная явялется сотрудницей фармацевтической компании. Во время допроса она признала факт распространения ложной информации и раскаялась в содеянном. В отношении подозреваемой ведется расследование по статье «Распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей».

Ранее в Казахстане полиция выявила двух человек, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе. Ими оказались водители скорой помощи в больнице Капчагая.

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