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Общество

Страдающую потерей памяти пожилую псковичку разыскивают полицейские

Ольга Иванова. Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

85-летнюю жительницу Псковского района Ольгу Иванову разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района 27 января. Рядом находятся садоводческие товарищества «Весна-80» и «Сады Высоцкие». Пока ее местонахождение неизвестно.

Разыскиваемая среднего телосложения, ростом около 160 сантиметров. У нее голубые глаза, волнистые и седые волосы, короткая стрижка, отсутствуют зубы. Женщина медленно передвигается и хромает на правую ногу, страдает потерей памяти. Была одета в халат сине-красного цвета, рейтузы, тапки или галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Ивановой, следует обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.

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