Свадебный бум ожидается в России 2 февраля

12:46, 02 февраля 2020, ПАИ

Свадебный бум ожидается в России и мире в «зеркальную» дату - 2 февраля 2020 года (02.02.2020), пишет Федеральное агентство новостей.

Астрологи советуют не проводить этот день впустую, поскольку он может принести позитивные изменения в жизни. Рекомендуется настроиться на позитивные события, загадывать желания, запускать новые проекты и начинать знакомства с новыми людьми.

Кроме этого, этот день считается благоприятным для личной жизни, поскольку мимолетное знакомство 2 февраля имеет потенциал «перерасти во что-то большее».

Следующая «зеркальная» дата наступит через 101 год – 12 декабря 2121 года (12.12.2121).