Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля

17:11, 02 февраля 2020, ПАИ

Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Так, 3 февраля ожидается от -1°C до +2°C, переменная облачность и небольшой снег. Максимальная скорость ветра составит 17 м/с.

На следующий день уличные термометры покажут от -5°C до -2°C. Прогнозируется малооблачная погода и ветер со скоростью 12 м/с.

5 февраля ночные температуры ожидаются в районе -6°C, днем – до -1°C. Будет малооблачно и пройдет небольшой снег. Скорость ветра возрастет до 15 м/с.

В четверг прогнозируется аналогичная обстановка на улице, мороз сохранится на уровне -5…-2°C. 7 февраля ожидается -7…-4°C, скорость ветра – 14 м/с.

В субботу ночью похолодает до -8°C, днем температура повысится до -2°C. Прогнозируется пасмурная погода и небольшой снег, ветер со скоростью 8 м\с.

С пасмурного воскресенья начнется потепление – температура воздуха поднимется до отметки +1°C.