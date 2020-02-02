Около 72 процентов россиян хотели бы сменить свою нынешнюю профессию

07:20, 03 февраля 2020, ПАИ

Около 72 процентов россиян хотели бы сменить свою нынешнюю профессию. Об этом на основании данных опроса около 1,6 тысячи человек из 336 населенных пунктов страны сообщают «Известия».

Полностью сменить род занятий готовы 44% опрошенных, еще 28% предпочли бы овладеть смежной профессией. 14% готовы переучиваться на новую специальность без смены сферы деятельности. Всего 4% считают себя полностью обученными, 3% не готовы к обучению новой специальности. Меньшинство – воздержались от ответа.

По мнению экспертов, желание поменять вид профессиональной деятельности связано как с ошибочным выбором при поступлении в вуз, так и с маленькой зарплатой.

Позволить это себе могут далеко не все: по разным оценкам, даже уход в смежную отрасль может стоить около 1 миллиона рублей.

«Например, если уходить в смежную сферу, для чего достаточно только окончить магистратуру, — это примерно 200 тыс. рублей. Плюс первые 3–5 лет зарплата будет примерно на 10–15 тыс. ниже, чем у специалиста состоявшегося», — рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов

Менее всех готовы идти на кардинальные перемены респонденты старшего возраста и граждане с высоким уровнем зарплаты. Так, среди россиян младше 24 лет кардинально сменить род деятельности готова половина опрошенных. К обучению с нуля готова половина тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей, и 32 процента респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Отмечено, что по сравнению с таким же опросом четырехлетней давности, процентное соотношение ответов россиян практически не изменилось.