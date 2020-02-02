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Общество

МВД предложило ввести новые комбинации кодов регионов на автономерах

МВД предлагает сделать для всех регионов трехзначные коды автономеров. Фото: Михаил Глущенко.

МВД выступило с предложением ввести новые комбинации кодов регионов на автономерах. В случае утверждения документа, ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающихся с цифр 2,3,4,5,6,8 и 9, передает ТАСС.

В проекте ведомственного приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сказано, что возможные комбинации будут увеличены за счет введение дополнительных цифр. Если документ будет принят, то автовладельцы Алтайского края получат номера с кодом 222, Омской области – 555. Документ находится в стадии общественного обсуждения. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7.

Третью цифру в код региона добавили впервые в 2005 году исключительно для Москвы, когда закончились серии 77, 99 и 97. После этого третью цифру ввели и для автомобильных номеров Санкт-Петербурга.

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