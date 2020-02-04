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Общество

Из-за коронавируса Сочинский инвестфорум будет перенесен

В связи с ситуацией с коронавирусом будет перенесен Сочинский инвестфорум. Соответственное поручение дал российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает Интерфакс.

Ежегодный инвестиционный форум был запланирован на 12-14 февраля 2020 года. Кроме того, в распоряжении говорится о том, что оргкомитету по подготовке и проведению форума следует представить предложения о сроках проведения мероприятия.

Ранее во время совещания с вице-премьерами заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила отметить форум с учетом ситуации с коронавирусом. Она обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой принять решение об отмене форума.

В свою очередь Михаил Мишустин принял решение не отменять мероприятие, а перенести его на другие даты.

«Нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума», - отметил глава правительства.

Кроме того, он отметил, что организаторы понесли значительные расходы и поручил подсчитать их, чтобы затем компенсировать.

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