Возможность искусственного создания коронавируса допустил российский эксперт

07:55, 04 февраля 2020, ПАИ

Российский эксперт допустил возможность искусственного создания коронавируса. Он заявил, что вирус может быть использован в качестве объекта для создания биологического оружия, передает газета «Известия».

По словам эксперта в области вирусологии, который предпочел остаться неизвестным, симптомы коронавируса могут быть эффективно использованы для заражения.

Подозрения в нецелевом использовании генома отчасти подтверждены научной статьей 2015 года в журнале Nature. В ней обсуждается спроектированный коронавирус летучей мыши, который может инфицировать человеческие клетки. Двое из 15 авторов статьи являются учеными из Уханьского института вирусологии, расположенного в городе, с которого началось распространение вируса.

Любая теория происхождения нового коронавируса вызывает у экспертов множество вопросов. Каждая требует подтверждений, но пока у ученых их нет.