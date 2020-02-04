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Общество

Возможность искусственного создания коронавируса допустил российский эксперт

Российский эксперт допустил возможность искусственного создания коронавируса. Он заявил, что вирус может быть использован в качестве объекта для создания биологического оружия, передает газета «Известия».

По словам эксперта в области вирусологии, который предпочел остаться неизвестным, симптомы коронавируса могут быть эффективно использованы для заражения.

Подозрения в нецелевом использовании генома отчасти подтверждены научной статьей 2015 года в журнале Nature. В ней обсуждается спроектированный коронавирус летучей мыши, который может инфицировать человеческие клетки. Двое из 15 авторов статьи являются учеными из Уханьского института вирусологии, расположенного в городе, с которого началось распространение вируса.

Любая теория происхождения нового коронавируса вызывает у экспертов множество вопросов. Каждая требует подтверждений, но пока у ученых их нет.

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