0
12:52
Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:28
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
11:39
Квартира «под ключ»: Как сделать ремонт и не сойти с ума
11:04
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
10:14
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
09:36
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
09:21
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
Еще новости
Общество

Названы лучшие прокуратуры Псковской области

В Псковской области определены лучшие прокуратуры. Об этом сообщили в рамках расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По итогам 2019 года переходящий знак «Лучшая районная прокуратура» на основании приказа прокурора области Сергея Белова получили - Невельская районная прокуратура, Псковская межрайонная природоохранная прокуратура, а также Пустошкинская районная прокуратура.

В рамках заседания награды получили сотрудники органов прокуратуры за достижение высоких показателей в работе. Кроме того, служебные квартиры получили межрайонный природоохранный прокурор Сергей Самолетов, прокурор Бежаницкого района Александр Пчелкин и прокурор Дновского района Иван Проценко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 февраля 2020
Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
04 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
04 февраля 2020
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
04 февраля 2020
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
04 февраля 2020
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
04 февраля 2020
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
03 февраля 2020
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
03 февраля 2020
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня

Идет загрузка...