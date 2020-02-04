Названы лучшие прокуратуры Псковской области
В Псковской области определены лучшие прокуратуры. Об этом сообщили в рамках расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По итогам 2019 года переходящий знак «Лучшая районная прокуратура» на основании приказа прокурора области Сергея Белова получили - Невельская районная прокуратура, Псковская межрайонная природоохранная прокуратура, а также Пустошкинская районная прокуратура.
В рамках заседания награды получили сотрудники органов прокуратуры за достижение высоких показателей в работе. Кроме того, служебные квартиры получили межрайонный природоохранный прокурор Сергей Самолетов, прокурор Бежаницкого района Александр Пчелкин и прокурор Дновского района Иван Проценко.