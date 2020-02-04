Количество убийств сократилось на 27% в Псковской области
В Псковской области сократилось количество зарегистрированных убийств на 27%. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью снизилось на 2%, рассказал прокурор Псковской области Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии прокуратуры 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Общая раскрываемость преступлений составила 66,9%», - добавил Сергей Белов, отметив, что по России этот показатель составляет 53,5%.
Общая раскрываемость убийств в регионе составила 92%, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 99%, изнасилований – 100%. Прокурор области отметил необходимость сохранить этот темп.