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Общество

Количество убийств сократилось на 27% в Псковской области

В Псковской области сократилось количество зарегистрированных убийств на 27%. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью снизилось на 2%, рассказал прокурор Псковской области Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии прокуратуры 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Общая раскрываемость преступлений составила 66,9%», - добавил Сергей Белов, отметив, что по России этот показатель составляет 53,5%.

Общая раскрываемость убийств в регионе составила 92%, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 99%, изнасилований – 100%. Прокурор области отметил необходимость сохранить этот темп. 

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