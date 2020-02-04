Борис Елкин не исключил введение ограничения количества поездок с транспортной картой в автобусах Пскова

15:28, 04 февраля 2020, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин не исключил введение ограничения поездок в автобусах Пскова при использовании транспортных карт. Об этом он сообщил на пресс-конференции 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Предприятие [Псковпассажиравтотранс] терпит убытки, ведь некоторые ездят несколько раз в день. Возможно, когда-то придем к ограничению поездок», — отметил Борис Елкин, пояснив, что подобная практика существует в ряде регионов.

Кроме этого, он пояснил, что планируется ввести различные виды детских проездных билетов, возможно, увеличится стоимость имеющихся.

Борис Ёлкин привел в пример стоимость проездного билета в Новгороде, она составляет 2 тысячи 400 рублей, тогда как в Пскове — 1 тысячу 100 рублей.