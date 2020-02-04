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Общество

«Экопром» уточнит клиентскую базу в Стругах Красных

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области компания «Экопром» уточнит клиентскую базу. Об этом сообщил заместитель директора компании «Экопром» Антон Васильев на встрече со стружанами 4 февраля, передаёт корреспондент газеты «Струги».

Антон Васильев рассказал о работе регионального оператора по обращению с ТКО, а также ответил на вопросы собравшихся. Жители интересовались системой оплаты за вывоз мусора, в частности, подняли вопрос о начислении за тех, кто не проживает по тому или иному адресу. Ещё одной темой встречи стала установка контейнеров на расстоянии от домов, прописанному в законодательстве.

Антон Васильев заверил, что в Струги Красные приедет команда специалистов «Экопрома», которые будут принимать заявления и заключать договоры с жителями частного сектора, решившими установить собственные контейнеры.

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