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Общество

Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области

Транспортную доступность Талабских островов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерием Лесниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Валерий Лесников предложил объединить усилия власти и бизнеса в сфере развития островов и, в частности, их доступности. 

«Во время встречи с главой Псковского района Натальей Федоровой мы обсуждали, что в этом году закупим катер, рассчитанный на 32 пассажира. Также создается необходимая для его функционирования инфраструктура — причал в деревне Толбица», — напомнил Михаил Ведерников.

Расписание движения судна планируется составить так, чтобы удобно было и местным жителям, и туристам. 

Валерий Лесников сообщил губернатор, что региональное отделение «Опоры России» готово объединить предпринимателей, работающих в сфере водных перевозок, и создать транспортную компанию. Для этого планируется закупить несколько 12-местных маломерных судов. Они также смогут курсировать между материком и островами.

«Учитывая, что развитие территории островов предполагает проведение событийных мероприятий, то в праздничные дни на острова приезжают до тысячи человек. В обычные дни при хорошей погоде в среднем около 150–200 человек прибывают с материка», — сказал представитель общественной организации. Есть идея организовать и единый диспетчерский пункт с возможностью онлайн-продажи билетов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что перевозчики должны действовать в рамках закона, а во главу угла ставить безопасность и комфорт пассажиров. «Необходимо синхронизировать маршруты перевозок, чтобы они друг другу не мешали. Разработать схему движения муниципального и частных катеров. Просчитать экономически обоснованный тариф, чтобы цены не были завышены. Также необходимо проработать вопрос льготной перевозки людей, которые живут на островах или имеют там собственность», — отметил Михаил Ведерников и предложил продумать все аспекты создания транспортной компании и оптимизации маршрутов с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дополнительно стороны обсудили возможность возрождения на территории Псковской области предприятия по добыче речного песка и расчистке дна водоемов. «В советское время на подобном предприятии было задействовано около 100 человек, а песок с высоким содержанием кварца пользовался спросом не только в нашем регионе», — рассказал Валерий Лесников. По его словам, предприятие можно создать в рамках государственно-частного партнерства. Михаил Ведерников предложил оформить предложение и направить в адрес администрации Псковской области для изучения в качестве инвестиционного проекта.

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