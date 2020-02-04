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Общество

Самые опасные алкогольные напитки назвали российские эксперты

Пиво является наиболее опасным для здоровья алкогольным напитком. Как пишет «Вечерняя Москва», об этом сообщил нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский 4 февраля.

По его словам, алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. «Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус — крайне неполезные для здоровья человека соединения», — отметил он и призвал запретить этот напиток.

Так, в бутылке объемом 375 мл содержится предельно допустимая суточная доза кобальта, являющегося кардиотоксичным, а металлы в пиве и ему подобных напитках могут вызвать кардиопатию и ожирение сердца — смертельно опасные заболевания.

А директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки и призвал отказаться от дешевых имитаций портвейна.

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