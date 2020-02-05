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Политика

Псковский губернатор об эстонских притязаниях на российскую землю: Нам чужого не надо, но и свое не отдадим

«Не новой историей» назвал заявления эстонской стороны о необходимости передать часть российских земель губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Подобные заявления звучат почти каждый год. Жителями Псковской области это воспринимается с  иронией. И впору вспомнить фразу про «уши от мертвого осла», - заявил он 4 февраля в эфире выпуска «Вестей» на телеканале «Россия 24» в ответ на вопрос ведущего Стаса Натанзона о требованиях эстонских политиков передать часть земель, которые сегодня входят в состав Псковской области.

«Что касается авторов самих таких идей, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо. Как, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию – уровень осмысленности примерно одинаковый», - отметил Михаил Ведерников  и добавил, что сегодня граждане Эстонии довольно часто приезжают в Псковскую область в качестве туристов. «Они могут приехать на экскурсию, посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит стал бы полезным и отрезвляющим. А так – просто как в басне про моську и слона», - добавил глава региона.

В данный момент Эстония опирается в своих территориальных претензиях на Тартуский мирный договор, датируемый 1920 годом. По данному документу часть территорий Псковской области отходили к Эстонии. МИД России неоднократно настаивал на том, что договор давно уже стал частью истории. Но именно он снова и снова является камнем преткновения в отношениях между Россией и Эстонией. На днях глава Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что «он действует».

Ведущий выпуска новостей на канале «Россия 24» предложил рассматривать в таком случае всерьез  документ 13 века, по которому народы, населявшие часть современных эстонских земель, платили дань. «Нам чужого не нужно, но и свое не отдадим»,- заявил в ответ псковский губернатор.

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