100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии

15:22, 30 января 2020, ПАИ

2 февраля в Эстонии отметят 100-летие Тартуского мирного договора, который был подписан в 1920 году и обеспечивал государственную независимость государства, пишут эстонские СМИ.

Празднование начнётся в 00:15 на Ратушной площади Тарту. Здесь театр «Черный ящик» поставит спектакль «100 лет Тартускому миру», который основан на тексте Тартуского мирного договора.

Кроме того, в 10:00 в Тарту состоится памятная церемония у монумента Калевипоэгу, в 11:00 – благодарственное богослужение в честь Тартуского мира в тартуской церкви святого Яана. В 12:30 – митинг Тартуского мирного договора на площади Тартуского мира. А с 18:00 до 24:00 – каждые полчаса визуальная постановка «Скульптор мира» на Ратушной площади.

Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года Россия признала независимость Эстонии. По нему в состав республики входили ряд земель, являющихся сегодня территориями Псковской области. Соглашение стало причиной того, что страны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году. Однако Эстония решила внести в данный документ строки о границе и Тартуском договоре, поэтому Россия отозвала подписи. В 2014 году договоры вновь были подписаны, в них упоминалось отсутствие территориальных притязаний. Однако ратификации договора так и не произошло. Не так давно власти Эстонии заявили, что ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года продолжать не намерены.