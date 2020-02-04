В России хотят ужесточить уголовное наказание за несвоевременную выплату зарплаты

07:48, 05 февраля 2020, ПАИ

В России планируют серьезно ужесточить уголовное наказание за невыплату зарплаты в срок. Об этом сообщают «Известия».

Правительственная комиссия дала распоряжение Следственному комитету и МВД задуматься о переквалифицировании этого преступления в преступление средней тяжести, а не небольшой, как сейчас. Тогда наказание за невыплату зарплаты за два месяца может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как сейчас. Максимальный предусмотренный срок за данное преступление - до 10 лет тюрьмы.

Подразумеваются и альтернативные способы наказания — штрафы до 500 тысяч рублей рублей, общественные работы сроком до трех лет и дисквалификация из бизнеса до пяти лет. Также в УК оговорено, что работодателя накажут лишь в случае, если выплаты не были перечислены сотрудникам из корыстных или личных интересов. Те, кто совершил преступление в первый раз, могут и вовсе избежать наказания, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела долги по зарплате будут выплачены.

Причина ужесточения наказания пока не уточняется. По статистике, на 1 декабря прошлого года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 млрд рублей — на 20% больше, чем на 1 января 2019-го. Получения заработанных денег ждали 43 тыс. работников, в среднем по 67 тыс. рублей на человека.