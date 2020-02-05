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Общество

Новый причал на Псковском озере построят в апреле

В Псковском районе в апреле 2020 года подрядчик планирует завершить строительство причала в деревне Толбица, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.

Строительство объекта началось ещё в ноябре прошлого года. Подрядчик уже выполнил все земляные работы, а сейчас забивает сваи под основание конструкции причала и причальной стенки.

После строительства длина причальной зоны составит 27 метров. Планируется, что новый причал сделает транспортные перевозки между материком и Талабскими островами более комфортными: появится зона ожидания, парковка для транспорта и туалет.

Работы профинансированы по программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» / «Общее Чудское озеро - 2».

Новый причал станет местом отправления катеров на Талабские острова. Катер «Талабск» уже курсирует до островов Белов и Залита, второй катер на 32 посадочных места планируется запустить уже в этом году. Кроме того, региональное отделение «Опоры России» готово объединить предпринимателей, работающих в сфере водных перевозок, и создать транспортную компанию для постоянного сообщения Талабских островов с материком.

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