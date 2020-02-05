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Общество

Объявлен сбор средств на памятник погибшим при форсировании реки Лжа в Псковской области

Эскиз памятника

Объявлен сбор средств на изготовление памятника, который впоследствии будет установлен на братском захоронении красноармейцев, погибших при форсировании реки Лжа в 1944 году вблизи деревни Столбово Красногородского района. Как сообщили Псковскому агентству информации инициаторы мероприятия, для изготовления и монтажа памятника требуется 70 тысяч рублей.

Нынешнее состояние воинского захоронения

Предполагается, что памятный знак будет состоять из трех плит с гравировкой. Установить его планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Точная дата открытия будет названа позже. 

Останки красноармейцев, в том числе погибших при освобождении Красногородского района, были обнаружены поисковыми отрядами. В захоронении покоятся 32 военнослужащих, имена шести из них известны.

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