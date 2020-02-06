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Общество

ФОТОФАКТ: На городском валу в Опочке включили освещение

Фото из группы "Опочка"

На городском валу в Опочке включили освещение, сообщают горожане в группе «Опочка» «ВКонтакте».

«Да, мы тоже ехали как-то вечером, и горели фонари. Просто глаз не оторвать от красоты такой было. Когда всё доделают, на валу будет очень здорово», - отметила местная жительница Наталия в комментариях под фотографией. «Парк оживает. Это очень радует», - просоединился к ней другой опочанин. «Надолго ли? Как бы «добрые молодцы» от удали своей не разбили их...», - переживает за новые светильники Елена.

По итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке направлено 50 млн рублей.

Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. С этой целью проводятся ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения.

На протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь раньше. Также запланирована расчистка территории, очистка и углубление русла каналов Великой.

Общая площадь пространства города, которую планируется благоустроить в рамках проекта, составит около 8 га. В основу проекта благоустройства положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.

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