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Общество

Китай до сих пор не передал штамм коронавируса России

Китай до сих пор не передал штамм нового коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе России. Без него выпустить на рынок вакцину невозможно, сообщает газета «Известия».

Российские учёные работают над созданием вакцины по открытым источникам, хотя ранее представитель КНР сообщил, что все данные о геноме вируса и эпидемиологической угрозе были переданы другим странам, а для научных исследований достаточно генома. Штамм необходим для тестирования на животных, без чего ни один препарат не может выйти на рынок. Выделить же его из биоматериалов двух инфицированных жителей КНР, находящихся в России, не удалось — болезнь протекает в легкой форме.

РФ и Китай продолжают переговоры о передаче штамма. Однако эксперты полагают, что фармацевтический компаниям Китая может быть это невыгодно. «Это огромный рынок, и вопрос в том, кто первый разработает эффективную вакцину и сможет продавать ее во все другие страны. Как это ни прискорбно, но любая эпидемия на руку производителям вакцин и лекарств», — пояснила старший научный сотрудник Института X-bio ТюмГУ, специалист по инфекциям Мария Орлова.

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