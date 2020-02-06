Беременную женщину с острым тромбофлебитом перевезла санавиация из Великих Лук в Псков

09:40, 06 февраля 2020, ПАИ

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Находящуюся на 34-й неделе беременности женщину с острым тромбофлебитом вен нижних конечностей перевез вертолет санитарной авиации из Великих Лук в Псковскую областную больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Отмечается, что пациент находился на борту 1 час 10 минут. Сейчас состояние женщины стабильное. Кроме этого, тем же рейсом мужчину с циррозом печени перевезли из областной больницы в Великие Луки.

За первый месяц текущего года вертолет санитарной авиации компании «Скол» в Псковской области совершил 10 вылетов, эвакуировал 11 человек, в том числе одного ребенка.

Вертолет «Ансат» базируется в аэропорту Пскова имени княгини Ольги. В пресс-службе добавили, что экипаж вертолета вместе с бригадой врачей областной больницы работают в режиме 24/7, и готовы вылететь в любую точку Псковской области.