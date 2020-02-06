Организованную схему незаконного перевода иностранцев через госграницу раскрыли в Псковской области

10:40, 06 февраля 2020, ПАИ

Силовыми ведомствами Псковской области выявлена группа лиц, организовавших бизнес на незаконном перемещении иностранных граждан через государственную границу России.

«Жительница Ленинградской области провозила и проводила иностранцев через госграницу», - рассказал прокурор региона Сергей Белов на встрече с руководителями СМИ 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Группа причастных лиц арестована. Дело будет направлено в суд»,- добавил он.

По словам прокурора, в Псковской области уделяется значительное внимание вопросам безопасности на границе. Более 100 иностранных граждан были лишены права собственности на земельные участки вблизи госграницы.

«Все это делается для того, чтобы не повторилось 22 июня 1941 года, чтобы не было враждебных ячеек на территории Псковской области»,- добавил Сергей Белов.