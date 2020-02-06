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Общество

К 29 тысячам рублей приближается размер средней зарплаты в Псковской области

К 29 тысячам рублей приближается размер средней зарплаты в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 6 февраля сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Среднемесячная зарплата достигла 28 тысяч 636 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 8,5%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата выросла на 3,6%», - уточнила Валентина Валиуллина.

Больше всего получают работники финансовой и страховой сферы (в среднем около 48,8 тысяч рублей), специалисты по добыча полезных ископаемых (в среднем 36 тысяч рублей), госуправления и обеспечения военной безопасности, социального страхования (35,9 тысяч рублей).

По словам руководителя Псковстата, на 1 января 2020 года суммарная задолженность по зарплате составила 96,5 млн рублей, снизившись по сравнению с 1 декабря 2019 года на 0,7%. Зарплату до сих пор не получили 979 работников.

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