Для приёма населения в МФЦ Палкино открыто дополнительное окно

12:12, 06 февраля 2020, ПАИ

В отремонтированном отделе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Палкино открыто дополнительное окно приёма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Были проведены плановые ремонтные работы, направленные на приведение отдела в соответствии с правилами организации деятельности МФЦ. Расширена зона ожидания и информирования, отремонтирован санузел, в том числе налажена система подачи горячей воды, проведена отделка всех помещений. В проведении как капитального, так и косметического ремонтов, нуждаются еще порядка семи отделов приема заявителей Псковской области. В большей части из них ремонтные работы запланированы уже в текущем году», — рассказала директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

В отделе МФЦ Палкино предоставляется полный перечень услуг — более 90. За 2019 год Палкинским отделом приема заявителей было оказано около 3 тысяч услуг.