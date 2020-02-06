«Забор почета»: Заявления властей Пскова повесили активисты «Убитых дорог» на преграждающий тротуар забор

20:57, 06 февраля 2020, ПАИ

Активисты «Убитых дорог» повесили заявления городских властей, отвечающих за благоустройство, на преграждающий тротуар забор во дворе домов № 58 и № 60 на улице Юбилейной в Пскове. Соответствующий видеоролик «Забор почета» активисты разместили в своих социальных сетях.

«Все мы знаем, как у нас в городах любят ставить заборы. И в Пскове недавно произошел такой случай – забор поставили! И поставили его на тротуаре. Конечно же, жителям это не понравилось. Для людей было непонятно, зачем было нужно ставить этот забор, ведь человеку здесь не пройти», – отметил активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Затем он зачитал заявления чиновников, которые высказали свое мнение относительно установки забора.

Сначала Дмитрий Цопов озвучил цитату главы администрации Пскова Александра Братчикова: «Общемировая тенденция – это город для пешеходов, и к этому надо стремиться. Это увеличение количества велодорожек, пешеходных дорожек. Все это сделано для того, чтобы жители города больше двигались. Это как основная задача, которую мы для себя ставим».

«Мы никакого согласования не дали, разрешения никто не получал, УГХ в известность не ставили. Эта земля находится в аренде у какого-то юридического лица. Сейчас данный вопрос будет решаться юридически в части законности установки этого забор и захвата территории», – привел он сообщение главы управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

Также активист движения озвучил слова заместителя начальника УГХ Пскова Татьяны Алексеевой: «УГХ Пскова на установку забора посреди пешеходной дорожки разрешения не давало. Арендатор земельного участка самовольно установил этот забор. Теперь ситуацию должен проверить государственный комитет по управлению муниципальным имуществом».

Последним Дмитрий Цопов озвучил заявление председателя комитета по управлению муниципальным имуществом: «В ближайшее время мы выясним обстановку. А затем, если будет установлен факт того, что необходимо провести контроль, мы его осуществим. Проведем рейдовый осмотр на предмет установления факта нарушения земельного законодательства».

«Посмотрим, через сколько дней этот забор исчезнет, и исчезнет ли он вообще», – добавил он. Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков отметил, что установка преграждающего тротуар забора – это ненормально. В частности, пояснил он, установленный забор является препятствием для маломобильных групп граждан.

«У нас эти заборы растут как грибы. Это казус полнейший», – резюмировал активист «Убитых дорог» Максим Пушкин.

Отмечается, что листы были сорваны с забора неизвестными псковичами в тот же день.