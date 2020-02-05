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Общество

Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной

Жители Пскова возмутились неуместной установкой дорожного ограждения во дворе домов 58 и 60 на улице Юбилейной. Видеозапись Псковскому агентству информации прислал Валерий Лаврентьев.

Судя по кадрам, ограждение установлено на асфальтированной дорожке. Поблизости – жилые дома, детский садик, школа, продуктовые магазины, рынок, автостоянка, стоматология. Что-то пошло не так, и кому-то вдруг захотелось пресечь перемещение людей по этой дорожке.

Корреспондент Псковского агентства информации связался с начальником Управления городского хозяйства администрации Пскова Николаем Бариновым с целью выяснить, кто же отдал распоряжение об установке данной ограды.

«Мы никакого согласования не дали, разрешения никто не получал, УГХ в известность не ставили. Эта земля находится в аренде у какого-то юридического лица. Сейчас данный вопрос будет решаться юридически в части законности установки этого забора и захвата территории», - рассказал он.

Псковское агентство информации продолжит следить за развитием событий.

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