Россиян могут начать проверять на устойчивость к коронавирусу

07:20, 07 февраля 2020, ПАИ

Россиян могут начать проверять на устойчивость к коронавирусу. Как сообщают «Известия», коронавирус собираются включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био», над которой сейчас работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Данная система информации о защищенности россиян от инфекций даст возможность мониторить уровень сопротивляемости жителей разных регионов России. Она позволит также составить Национальный календарь профилактических прививок, точно устанавливать сроки и обрисовывать географию охвата населения вакцинацией.

С 2018 года система частично внедрена в девяти регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму и Новосибирской области. У волонтеров разных возрастов берут анализы крови и узнают, антитела или антигены к каким заболеваниям содержатся в сыворотке. Ведутся анкеты, которые показывают некоторые социально-демографические данные о волонтере. Результаты лабораторных исследований и анкетные данные специалисты заводят в геоинформационную систему Atlas, которая и помогает ученым делать выводы.

Экспериментальную программу планируют закончить во второй половине 2020 года. В списке уже более 20 заболеваний: это краснуха, ветряная оспа, туберкулез, гепатиты, энцефалит, менингококковая инфекция и другие. Добавить туда хотят и вирус 2019-nCoV, который бушует в Китае и уже проникает в другие страны.