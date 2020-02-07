0
11:04
Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов
10:50
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
10:28
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
09:57
Полпред президента в СЗФО посетил в Пскове детсад «Ягодка»
09:17
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
08:52
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
08:45
Полпред президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области
Еще новости
Общество

Россиян могут начать проверять на устойчивость к коронавирусу

Россиян могут начать проверять на устойчивость к коронавирусу. Как сообщают «Известия», коронавирус собираются включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био», над которой сейчас работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Данная система информации о защищенности россиян от инфекций даст возможность мониторить уровень сопротивляемости жителей разных регионов России. Она позволит также составить Национальный календарь профилактических прививок, точно устанавливать сроки и  обрисовывать географию охвата населения вакцинацией.

С 2018 года система частично внедрена в девяти регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму и Новосибирской области. У волонтеров разных возрастов берут анализы крови и узнают, антитела или антигены к каким заболеваниям содержатся в сыворотке. Ведутся анкеты, которые показывают некоторые социально-демографические данные о волонтере. Результаты лабораторных исследований и анкетные данные специалисты заводят в геоинформационную систему Atlas, которая и помогает ученым делать выводы.

Экспериментальную программу планируют закончить во второй половине 2020 года. В списке уже более 20 заболеваний: это краснуха, ветряная оспа, туберкулез, гепатиты, энцефалит, менингококковая инфекция и другие.  Добавить туда хотят и вирус 2019-nCoV, который бушует в Китае и уже проникает в другие страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов
07 февраля 2020
Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
07 февраля 2020
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
07 февраля 2020
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
Полпред президента в СЗФО посетил в Пскове детсад «Ягодка»
07 февраля 2020
Полпред президента в СЗФО посетил в Пскове детсад «Ягодка»
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
07 февраля 2020
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
07 февраля 2020
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
Полпред президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области
07 февраля 2020
Полпред президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области
Псковский губернатор рассказал о своей первой работе
07 февраля 2020
Псковский губернатор рассказал о своей первой работе

Идет загрузка...