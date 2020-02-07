Великолучанин стал лауреатом олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России

20:33, 07 февраля 2020, ПАИ

Студент I курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Иван Румянцев занял шестое место и стал лауреатом XXXI олимпийской научной сессии молодых учёных и студентов России «Олимпизм. Олимпийское движение. Олимпийские игры (история и современность)».

Как сообщается в группе «ВЛГАФК» в социальной сети «ВКонтакте», сессия была посвящена 40-летию проведения летних олимпийских игр в Москве. На сессии соревновались 34 человека из 17 регионов России. Иван Румянцев выступал с докладом «Герои первых Российских Олимпиад: судьба Н. П.Гладильщикова». По итогам сессии великолучанин занял шестое место и был удостоен звания лауреата.

Сессия проходила в целях стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых в области олимпийского движения и отбора участников на 60-ю сессию международной олимпийской академии.