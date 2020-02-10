Жилой дом сгорел в Красногородске

08:46, 10 февраля 2020, ПАИ

Жилой дом и надворная постройка сгорели в Красногородске 9 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании дома на улице Набережной поступило в дежурную часть в 19:46. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома.

В тот же день в 14:11 в деревне Кислово Псковского района сгорел автомобиль Ford Focus 2004 года выпуска. Причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 0:19 в деревне Техомичи Себежского района сгорела баня из-за аварийного режима работы электрооборудования. Пожарным удалось спасти расположенный рядом жилой дом.

8 февраля в 22:54 огонь повредил стены бани на улице Плехановский Посад в Пскове. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожаров никто не пострадал, добавили в пресс-службе ведомства.