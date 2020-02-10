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Общество

Обязательную маркировку части молочной продукции предложили отложить в России

В России предложили отложить обязательную маркировку части молочных продуктов. С соответствующей инициативой выступило министерство промышленности и торговли, сообщает ТАСС.

Отмечается, что регистрацию производителей молочной продукции в системе официально начнут с 1 июня 2020 года. С 1 декабря 2020 года может появиться обязательная маркировка продукции со сроком годности более одного года, а вот с начала марта 2021 года маркировке будет подлежать продукция со сроком годности менее года.

Кроме того, было предложено ввести переходные этапы для оптового звена: отсрочка на год прослеживаемости в опте, в течение следующего года — только объемно-артикульный учет и лишь еще через год — поштучный учет. Также Минпромторг предложил «не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей».

С 15 июля 2019 года в России начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка, согласно распоряжению правительства РФ, станет обязательной.

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